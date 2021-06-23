Метінвест може закрити на "Запоріжсталі" ряд виробництв через забруднення середовища

"Метінвест" має намір закрити ряд виробництв. Причина у намірі поліпшити екологічну ситуацію в місті, адже деякі виробництва викидами шкідливих речовин забруднюють навколишнє середовище.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков на пресконференції з нагоди 15-річчя компанії в Києві в середу, 23 червня, повідомив, що комбінат "Запоріжсталь" в його нинішньому вигляді може припинити своє існування, а його потужності можуть бути перенаправлені на виробництво чавуну зі скороченням його виплавки.

Також розглядається й інший варіант – будівництво окремого виробництва електросталі. В такому випадку виробництво сталі на комбінаті залишиться, але буде повністю зупинене мартенівське виробництво.

Раніше Риженков пояснював, що через відсутність повного контролю над "Запоріжсталлю" група припиняє просування проєкту з будівництва киснево-конвертерного цеху (ККЦ) на підприємстві, але розглядає можливість створення свого власного прокатного заводу.

На жаль, у нас там немає контрольного пакета в складі акціонерів, і ми не можемо зараз розвивати той проєкт, який ми припускали з будівництва нового сталеплавильного комплексу. І в тому вигляді, в якому зараз є "Запоріжсталь", в якусь перспективу , звичайно ж, не стане. Коли закінчиться дозвіл (на шкідливі викиди), тоді і закінчиться. Але є ідеї про те, що ми можемо поряд побудувати нове екологічно чисте, вуглецево-нейтральне виробництво, і сьогодні ми вже робимо перші кроки,

– сказав Риженков.

За його словами, для модернізації, для побудови нового вуглецево-нейтрального виробництва необхідні великі інвестиції. І у компанії існує ідея будівництва нового заводу на базі водневої металургії, прямого відновлення заліза, електросталі. Він може розташовуватися поруч із "Запоріжсталлю".

"Запоріжсталь" – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого широко відома і користується попитом у споживачів на внутрішньому ринку і в багатьох країнах світу.

ПП "Запоріжсталь" знаходиться в процесі інтеграції до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).