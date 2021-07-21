"Метінвест" направив понад 50 мільйонів на реконструкцію парку в Маріуполі
Джерело:УНІАН
Наразі загальний обсяг інвестицій компанії у створення парку склав понад 58 мільйонів гривень. У "Метінвесті" кажуть, що це лише один з проєктів, який реалізують у місті.
Мовиться про реконструкцію парку імені Гурова в Кальміуському районі. У пресслужбі компанії розповіли, що проєкт фінансується з обласного та міського бюджетів за інвестиційної підтримки групи.
"Метінвест" направив кошти на оновлення зони відпочинку
"Метінвест" направив 58 мільйонів гривень, які призначені на оновлення зони відпочинку. У травні вже повернули до життя найбільший парк Маріуполя, відкривши "зону барбекю". Тепер тут місцеві жителі відпочивають.
У 2020 році "Метінвест" направив на створення парку понад 18 мільйонів в українській валюті: за ці кошти, зокрема, обладнали кімнату матері й дитини, облаштували стоянку для авто відпочивальників.
Тепер роботи продовжуватимуться у верхній частині парку – ведеться прокладка комунікацій, висаджуються рослини, плануються доріжки,
– розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
З парку Гурова планують зробити дендропарк
У планах – зробити з парку Гурова дендропарк з густою рослинністю і великою прогулянковою зоною. Гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков сподівається, що після реконструкції парк Гурова стане місцем сімейного відпочинку європейського рівня.
Тут мають з'явитись нові ігрові зони для дітей і підлітків, фонтанний комплекс, декоративне освітлення, сучасна сцена і приміщення для артистів.
Ми вже бачимо результат, частина парку повністю оновлена і стала улюбленим місцем городян,
– говорить Риженков.
Дивіться на фото, як відбувається реконструкція парку: