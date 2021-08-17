Метінвест оплатив переліт українським рятувальникам для гасіння лісових пожеж у Греції

16 серпня повернулися додому українські рятувальники, які за підтримки групи Метінвест Ріната Ахметова поїхали до Греції допомагати країні гасити масштабні лісові пожежі.

Загін українських вогнеборців ДСНС у складі 100 людей приземлився в київському аеропорту "Жуляни" в понеділок.

Завдяки вам імідж нашої країни, а разом з ним і нашої Служби збільшився в рази. Гасло "Слава Україні!" звучало як символ вдячності та перемоги над руйнівною стихією. Ви гідно представили свою Батьківщину і головне – вийшли з цієї битви живими і неушкодженими. Цього хотіли і ваші рідні, і прості українці, які залишали теплі коментарі в соцмережах та молилися за ваше благополуччя,

– зазначив глава ДСНС Микола Чечоткін.

Також глава ДСНС щиро подякував рятівникам за їхню роботу, за допомогу і врятовані будинки простих людей, що опинилися в полоні вогню.

Саме завдяки українській промисловій компанії Метінвест, яка оперативно включилася в процес і оплатила рейс літака в обидва боки і став можливий переліт наших вогнеборців.

Варто зазначити, що це не перший раз, коли компанія проявляє ініціативу в подібних суспільно важливих питаннях. Торік група компаній Метінвест профінансував виліт літака з Китаю з гуманітарним вантажем для допомоги Україні в протистоянні поширенню COVID-19.