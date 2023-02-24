Військове спорядження на мільярди: Метінвест відзвітував про обсяги допомоги ЗСУ за рік війни

З початку повномасштабного вторгнення Група Метінвест спрямувала на допомогу країні понад 3,1 мільярда гривень, з яких більш як 1,6 мільярда було перераховано на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.

Більше про ініціативи компанії, актуальні проєкти та плани на 2023 рік розповів генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

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Група Метінвест стала надійною опорою для України

2022 рік став серйозним викликом як для Метінвесту, так і для усієї України. Однак компанія, як і кожен українець, довела, що на неї можна покластися у скрутні часи.

Ми не раз доводили, що на металургів, гірників та шахтарів можна покластися в скрутні часи, що Метінвест може бути опорою України. І зараз ми продовжуємо працювати там, де це можливо, наповнювати бюджети країни та регіонів, платити податки, забезпечуємо людей роботою,

– зазначив Юрій Риженков.

У межах Сталевого Фронту Ріната Ахметова компанія підтримала українське військо. За рік війни Метінвест передав армії безпрецедентну для вітчизняного приватного бізнесу кількість дронів та бронежилетів. Також Група Метінвест започаткувала гуманітарний проєкт "Рятуємо життя".

Сотні тисяч українців уже отримали речі першої потреби, ліки та продуктові набори. Ми облаштовуємо прихистки, допомагаємо з протезуванням і психологічною реабілітацією. Ми готові надавати потужну підтримку й надалі, а після перемоги – відновлювати країну,

– додав він.

Економічний фронт

Сьогодні підприємства Метінвесту в Україні працюють під постійною загрозою ворожих обстрілів. Активи Групи в Маріуполі та Авдіївці постраждали внаслідок бойових дій, тоді як Маріуполь наразі тимчасово окупований. Крім того, на роботу Метінвесту негативно впливають логістичні обмеження, перебої з енергопостачанням, зростання собівартості виробництва та падіння цін на окремі види продукції. Попри все, інші підприємства Групи працюють із різним рівнем завантаження, зважаючи на безпекові, логістичні, енергетичні, економічні та інші чинники.

На початку 2023 року український уряд дозволив імпорт електроенергії з ЄС, що дало змогу полегшити ситуацію з дефіцитом електроенергії на місцевому рівні. Метінвест скористався цією можливістю для закупівлі імпортної електроенергії для власних виробничих потреб, що дає змогу збільшувати квоти на постачання електроенергії (за відсутності аварійних відключень).



Це позитивно вплинуло на роботу Групи. Зокрема, очікується поступове збільшення обсягу завантаження залізорудних активів Групи у Кривому Розі щонайменше до 30% від довоєнного рівня та збереження фокуса здебільшого на виробництві окатків. Імпорт електрики також забезпечив більш стабільну роботу та гнучкість асортименту продукції на "Каметсталі" та спільному підприємстві "Запоріжсталь". Зараз працюють дві доменні печі на кожному з підприємств. Загалом у 2022 році Метінвест (включно зі спільним підприємством) налагодив виробництво 24 нових видів продукції.

Покровська вугільна група зараз працює приблизно на 80% від довоєнної потужності. Триває будівництво 11-го блоку з видобутку вугілля. Вугілля видобувають в чотирьох очисних забоях, а ще чотири забої планується ввести в експлуатацію у 2023 році.

Найголовніше завдання бізнесу у воєнний час – разом з усією країною працювати на перемогу. Сплачувати податки, підтримувати армію та економіку, піклуватися про людей. У 2022 році українські, асоційовані та спільні підприємства інвестиційної групи SCM Ріната Ахметова сплатили 73,2 мільярда гривень податків та зборів. З цієї суми 20,5 мільярда гривень податків і зборів торік перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні Група Метінвест з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств.

Метінвест продовжує боротьбу з крадіжкою з боку Росії, яка незаконно вивезла понад 234 тисячі тонн металопродукції компанії з Маріуполя. Зокрема, 16 підприємств Групи подали позови до Європейського суду з прав людини проти Росії за шкоду, заподіяну майну та власності Групи в Маріуполі й на інших територіях України з 24 лютого 2022 року.

Допомога армії

З першого дня війни Метінвест долучився до мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова, мета якої – захистити життя захисників.

У межах ініціативи в лютому 2023 року стартував проєкт "Серце Азовсталі". Він передбачає підтримку захисників Маріуполя та членів родин загиблих, полонених і безвісти зниклих оборонців комбінату-фортеці. На це Рінат Ахметов виділив 1 мільярд гривень.

За рік війни Метінвест став одним із найбільших приватних донорів українського війська. Захисники країни отримали від компанії 25 тисяч касок і понад 150 тисяч бронежилетів, тож кожен десятий бронежилет в армії виготовив чи закупив Метінвест.

Група налагодила виробництво певної продукції для захисту України. Крім спецсталі для бронежилетів, це спеціальні мобільні укриття для зміцнення окопів, броньовані щити для операторів великокаліберної зброї, протитанкові їжаки, шиповані ланцюги, мінібастіони, саперні кішки для дистанційного розмінування територій та інші речі.

Наразі Метінвест відвантажив на фронт 123 мобільних укриття. Від початку війни зі сталі Метінвесту зроблено понад 80 тисяч протитанкових їжаків.

А з гарячекатаного листа, який постачає збутова компанія Метінвест-СМЦ, виготовляють елементи жорсткого захисту техніки – позашляховиків, медичного транспорту, автівок комунальних служб та іншого обладнання, що працює в зоні обстрілів.

Власними силами та у співпраці з партнерами Метінвест випускає польові пічки: близько 5 тисяч цих виробів обігрівають військових і мешканців прифронтових регіонів. Також компанія передає їм тверде паливо, зимові однострої, термобілизну та взуття. Зокрема, понад 7 тисяч співробітників компанії, які служать в лавах ЗСУ, отримали комплекти теплих речей. На це спрямовано майже 12 мільйонів гривень.

Підтримувати зв’язок і заряджати рації та телефони українським розвідникам і прикордонникам допомагають 273 генератори й мультизарядні станції від Метінвесту.

Щоб зміцнити обороноздатність української армії, компанія налагодила системне постачання на фронт військової техніки й обладнання. Зокрема, оборонці отримали 1,2 тисячі дронів. Такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес.

Також Метінвест відправляє на фронт медичні вантажі. Рятувати життя поранених бійців допомагає понад 31 тисяча турнікетів та аптечок, інше медичне обладнання та ліки. А у співпраці з благодійним фондом PULSE Група сприяє розвитку тактичної медицини в Україні. На організацію навчання військовослужбовців у зоні бойових дій Метінвест спрямував майже 6,2 мільйона гривень.

Допомога суспільству

Щоб не допустити гуманітарної кризи в Україні, Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова запустив ініціативу "Рятуємо життя". Проєкт вже допоміг майже 425 тисячам людей та охоплює близько 70 територіальних громад. З Польщі до України доставляють продуктові та гігієнічні набори для вразливих верств населення.

Також "Рятуємо життя" розвиває інші напрями роботи. Спільно з Проєктом підтримки протезування в Україні ініціатива повертає до повноцінного життя військових і цивільних, які постраждали під час війни. Наразі процедуру протезування й лікування на різних стадіях проходять вже 33 людини, котрі перенесли ампутації кінцівок.

Поза тим, "Рятуємо життя" допомагає психологічно відновлюватися постраждалим від війни жінкам і дітям. Завдяки реалізації спільної з "Фондом Маша" програми "Незламна мама" допомогу отримали вже 140 людей.

Благодійна ініціатива Метінвесту й Фонду Ріната Ахметова також підтримує медичні заклади. Українські лікарні отримали медикаменти, обладнання й витратні матеріали на понад 240 тисяч євро.

Медичні вантажі до лікарень у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам’янському, Покровську й Авдіївці доставляють і за окремою програмою, яку реалізує Метінвест і Фонд Ріната Ахметова. Загальна сума допомоги медикам у межах двох проєктів становить понад 175 мільйона гривень. Також металурги компанії від початку 2022 року відвантажили лікарням понад 1 600 тонн медичного кисню.

Метінвест допомагає українцям пережити холод. Мешканцям Авдіївки компанія передає печі для обігріву, тверде паливо, бензопили. А співробітники Покровської вугільної групи безплатно отримали вугілля. Для жителів Покровської громади компанія також придбала п’ять дизельних електростанцій, щоб живити котельні під час відключення світла. Загалом для міст присутності Метінвесту закуплено 11 таких електростанцій, а також облаштовано «Пункти незламності», де завжди є електрика, тепло й інтернет. Один із таких пунктів працює у Кам’янському.

Компанія робить усе можливе, щоб зберегти свою команду. Для співробітників-переселенців, які евакуювалися на підконтрольну Україні територію, організовано понад 6 тисяч місць у тимчасових прихистках. Родини переселенців забезпечують продуктами, засобами гігієни та предметами першої потреби.

Окрім того, в умовах війни Метінвест допомагає українцям знайти роботу та пройти перенавчання за робочими професіями. З лютого 2022 року компанія працевлаштувала понад 6,2 тисячі людей, із них 1,6 тисячі – з Маріуполя та Авдіївки. Таким працівникам компанія надає матеріальну підтримку у вигляді різних компенсацій, соціальних пільг, гуманітарної допомоги й гарантованого заробітку.

Зараз можливість отримати гідну оплату праці, надбавки та соціальні бонуси є в Покровській вугільній групі – там відкрито 652 вакансії. Працевлаштуватися пропонують жителям з усіх регіонів України. Зокрема, на підприємствах вже стали до роботи 136 криворіжців.

Водночас триває професійна підготовка нового покоління фахівців у ГМК. Для цього восени 2022 року 442 студенти розпочали навчання за сучасними інженерно-технічними спеціальностями в університеті Метінвест Політехніка. Для співробітників Метінвесту та їхніх дітей освіта безплатна.

Компанія також дбає про ментальне здоров’я своїх співробітників і членів їхніх сімей. За дев’ять місяців 2022 року фахівці сервісу психологічної підтримки "Метінвест – разом!" провели понад 2 500 індивідуальних та групових консультацій.