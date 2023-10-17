У Метінвесті розповіли, чи зможе українська металургія протистояти можливим блекаутам

Метінвест зіткнувся з серйозними викликами на початку повномасштабного вторгнення та продовжує їх долати. Зокрема, міжнародна група компаній вже має план дій на випадок, якщо взимку Росія атакуватиме українську енергетичну інфраструктуру.

Про це СЕО Групи Метінвест Юрій Риженков розповів в інтерв’ю керуючому партнеру PwC в Україні Аго Вілу. Про те, як одна з найбільших українських компаній долає виклики воєнного часу, читайте у матеріалі.

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Як Метінвесту вдалося вистояти під час війни

Як розповів Юрій Риженков, з початку повномасштабної війни Група Метінвест втратила контроль над двома основними виробничими підприємствами в Маріуполі та змушена була кардинально переглянути підходи, аби забезпечити виживання компанії та її подальший розвиток.

Передусім нам потрібно було забезпечити можливість нашим дочірнім структурам за кордоном діяти незалежно, оскільки вертикально інтегрована структура була порушена, й вони тимчасово втратили зв’язок із нею. І, поки ми відновлювали її, надважливим завданням для них було навчитися працювати у відкритому ринковому середовищі. Нашою метою було забезпечити можливість для однієї частини компанії безперешкодно функціонувати в той час, коли інша змушена боротися з наслідками війни,

– пояснив СЕО Групи Метінвест.

За його словами, наступним кроком за порядком, але не за значенням, стала евакуація цивільного населення з регіонів, що найбільше постраждали від бойових дій. Першочерговим завданням було перевезти якнайбільше людей та забезпечити їх усім потрібним, зокрема тимчасовим прихистком та предметами першої потреби.

"Нашою третьою ініціативою стала підтримка Сил оборони України в стримуванні російського наступу. Для цього ми залучили важку техніку, що допомагає прокладати окопи та зводити оборонні споруди. Ми також забезпечували українських бійців броньованою сталлю, куленепробивними жилетами та іншими критично необхідними речами", – зазначив Риженков.

Він додав, що коли було вжито всіх цих заходів, то керівництво компанії почало переглядати логістику в Україні, порушену через блокування чорноморських портів.

Нам потрібно було перемістити все до західного кордону та тісно співпрацювати не лише з "Укрзалізницею", а й з польськими, румунськими та угорськими перевізниками, які виявилися не зовсім підготовленими до такого зростання обсягів вантажоперевезень. Що ж стосується внутрішнього управління, то основним нашим принципом стало делегування повноважень. Ми делегували якомога більше тим людям, які перебували безпосередньо на місцях. Цей підхід забезпечив швидке прийняття рішень та посилив рівень відповідальності за них,

– розповів СЕО Групи Метінвест.

Чи зможе Метінвест протистояти ймовірним відключенням світла

Зараз у Групі Метінвест вже готуються до нових викликів, які можуть бути пов’язані з російськими атаками на українські інфраструктуру та ймовірними перебоями у подачі електроенергії.

Є кілька кроків, які ми можемо зробити, аби забезпечити безперебійне живлення – це форвардні контракти та імпорт, як минулої зими. Ми до цього готові. Але важливо пам’ятати, що ми не можемо повністю уникнути блекаутів через інфраструктурні обмеження. Адже, якщо пошкоджень зазнає окрема підстанція, що живить конкретний комбінат, це може призвести до відключень,

– розповів Юрій Риженков.

За його словами, наразі Група не здатна побудувати достатньо власних генерувальних потужностей, аби повною мірою забезпечити свої виробничі потреби.

"Проте в нас є можливість задіяти модульні електростанції або великі генератори, щоб правильно зупинити роботу підприємства у разі відключення. Це критично як для меткомбінатів, так і для вугільних шахт, де люди працюють під землею, де є скупчення метану та критично мати вентиляцію. Тому важливо мати живлення, аби витягти людей з-під землі та продовжувати вентиляцію ділянок", – сказав СЕО Групи Метінвест.

Він наголосив, що на металургійних комбінатах важливо уникати раптового відключення електроенергії, оскільки там ведеться робота з розплавленим металом, а тому знеструмлення завдає серйозної шкоди обладнанню.

Наші резервні потужності дають змогу тримати в робочому стані одну піч на "Запоріжсталі", а також забезпечити вентиляцію та водопостачання для виробничих процесів. Що стосується "Камет-Сталі", то тут ми не можемо підтримувати роботу печі, але маємо достатньо потужностей для генерації, аби підтримувати водопостачання та обладнання в належному стані. Це дасть нам змогу правильно завершити роботу та швидко перезапустити її після відновлення живлення,

– пояснив Риженков.

"Тож у разі раптового знеструмлення ми можемо поступово призупинити виробництво, дотримуючись регламентної процедури, а потім, коли електроенергія відновиться, безперешкодно відновити виробництво", – резюмував він.

Попри війну, Метінвест розробляє план переходу до "зеленої" металургії

Попри війну, важливою темою залишається рух у напрямку "зеленої" металургії. Адже Метінвест – це не лише українська, а і європейська компанія

Тому ми маємо відповідати всім вимогам, які досить-таки суворі. Зараз Україна прагне прискорити вступ до ЄС, а це означає, що нашому бізнесу потрібно буде здійснити перехід до нових стандартів швидше, ніж передбачалося спочатку,

– зазначив Риженков.

Він наголосив, що стратегія Групи залишається незмінною. Її сформулювали ще до початку вторгнення, і навіть після втрати потужностей у Маріуполі вона продовжує діяти для інших активів.

Ми продовжуємо зосереджуватися на переведенні наших підприємств на високоякісну залізну руду для технології заліза прямого відновлення (DRI), що має вирішальне значення для сталого виробництва сталі в Європі. Це має особливе значення, оскільки нам не вистачає вторинної сировини для електродугових печей,

– сказав СЕО Групи Метінвест.

Він додав, що це є глобальним питанням для української металургії, якій для "зеленого переходу" стратегічно важливо зберегти всередині країни якомога більше вторинної сировини – металобрухту.

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"Наразі ми також плануємо проєктування потужностей з виробництва заліза прямого відновлення – DRI-окатків та гарячебрикетованого заліза (HBI) у Криворіжжі. На меткобмінатах ми зараз працюємо над проєктами, спрямованими на значне скорочення викидів CO2 у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Це передбачає стратегічний крок до поступової ліквідації доменних печей та їхньої заміни електродуговими печами. Це зменшить викиди СО2 до рівня, який наразі вважається стандартом для сталого виробництва сталі в Європі", – пояснив Риженков.

"Ми підтримували та продовжуємо підтримувати наші Сили оборони"

З початку повномасштабного вторгнення Метінвест активно підтримує Сили оборони України. Зокрема, Група компаній активно використовує власну техніку, аби допомагати ЗСУ в будівництві оборонних ліній у регіонах, що найбільше потерпають від війни.

Крім того, ми відновили виробництво спеціальних сталевих броньованих листів, які потім використовуються для укріплень, бронетехніки, виготовлення бронежилетів. Ми забезпечуємо ними українські Сили оборони безплатно. Часом ми використовуємо старі креслення ще радянських часів для виробництва мобільних або підземних сталевих укриттів. Сьогодні ми вже виготовили 272 одиниці й передали їх армії,

– розповів СЕО Групи Метінвест.

Також, за його словами, компанія брала участь у створенні макетів військової техніки, зокрема радіолокаційних станцій, артилерійських установок. Вони допомагають відвернути вогонь російської артилерії від справжніх цілей та змушують їх марнувати дорогоцінні боєприпаси.

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"Крім того, ми розробили спеціальне обладнання для перехоплення дронів-камікадзе "Ланцет", які вибухають у повітрі замість того, щоб вражати намічені цілі. Ми також передали армії майже тисячу радіостанцій, 1500 безпілотників, 2000 тепловізорів і близько 500 різних транспортних засобів, зокрема "швидких" та броньованих машин. Ми підтримували та продовжуємо підтримувати наші Сили оборони", – наголосив Юрій Риженков.

Найбільший виклик у непрості часи

СЕО Групи Метінвест зауважив, що ми всі живемо в буремну епоху невизначеності.

Найскладнішим є постійне занепокоєння щось не помітити або прийняти неправильне рішення у критичний момент. Адже ми маємо гарантувати, що компанія функціонує як згуртована команда з налагодженими бізнес-процесами,

– зазначив він.

За словами Риженкова, є бажання централізувати прийняття рішень і розглядати систему як єдине ціле. Водночас є усвідомлення того, що такий підхід може призвести до неефективності на місцях і до критичних помилок на підприємствах.

"Наше рішення, яке наразі добре працює, полягає у значному делегуванні відповідальності, сприянні командній роботі та адаптивності. Ми прагнемо до "м’якої" координації їхніх дій, хоча, з іншого боку, маємо генеральний план розвитку й координаційний орган, який об’єднує різні активи", – пояснив СЕО Групи Метінвест.

Як Метінвест працює в умовах війни