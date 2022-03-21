Метою є залякати людей, – заступник Кличка про збільшення вибухів у Києві

У Києві почастішали вибухи, зокрема під час останньої атаки окупантів у Подільському районі загинули 8 людей, а також є масштабні руйнування навіть ТРЦ. Це є продуманим залякуванням.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Микола Поворозник – перший заступник мера Києва. За його словами, окупанти використовують це для того, щоб залякати якнайбільше людей.

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Поворозник: Посіяти страх і паніку не вдається

Мовиться про психологічний вплив і тиск на киян, певен Поворозник. Проте люди навпаки злішають й гуртуються, а отже, ворог своєї мети не досягає.

Метою якраз є залякати людей, посіяти страх і паніку, але насправді на ділі це має зворотний наслідок,

– зауважив він.

Також заступник Віталія Кличка підкреслив, що система протиракетної оборони активно працює, зважаючи на те, що останні дні кількість вибухів у місті набагато збільшилась.

"Вони спричинені, як прямими влучаннями, так і осколками від ракет, які збиті над Києвом. Про періодичність, напевно, говорити не доводиться, тому що бачимо, що це хаотичні обстріли в основному житлових кварталів міста", – додав Поворозник.

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