У Харкові співробітники метрополітену вимагають виплатити їм зарплати. Понад пів сотні машиністів зібралися на платформі з заявою до керівництва. Річ у тім, що на комунальному підприємстві з березня не виплачують зарплати або дають лиш по кілька відсотків від заробленого.

Частину працівників змушують навіть виходити агітувати за мера Геннадія Кернеса, повідомляє 24 канал.

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Від ранку 10 липня 2020 року на станції метро "Московський проспект" зібралися понад пів сотні машиністів. Вони вимагають, аби їм виплатили зарплати.

"Не виплачують з того часу, коли ми вийшли на карантин. Нам ще досі винні за березень. Частина не виплачена, також заборгували за квітень. Ми поїхали (почали працювати – 24 канал) в травні – і от шматками тільки виплатили за травень", – пояснив ситуацію машиніст Дмитро Цирков.

Довідка. Роботу метро в Україні дозволили з 25 травня 2020 року. Причиною призупинення були карантинні обмеження, які були спричинені пандемією COVID-19.



Протест у метрополітені Харкова / Фото Суспільне Харків



Працівники метрополітену у Харкові протестують / Фото Суспільне Харків

Люди розповіли, що не виплачують не тільки машиністам, а всім працівникам. Однак у кожного сума боргу інша. Одному з протестувальників Володимиру метрополітен заборгував понад 30 тисяч гривень.

Я заробив за червень 16 тисяч 300 гривень по розрахунку. Дали – 1 630 гривень. І як прожити на ці гроші? Я не знаю. Працюю додатково, щоб вижити. В мене 3 дітей,

– розповів машиніст Володимир.

Працівників змушують агітувати за Кернеса

До того ж, працівників метрополітену навантажують безкоштовними підробітками. Їх змушують виходити та агітувати за діючого мера Геннадія Кернеса. Машиніст Дмитро Цирков зазначив, що людям дають одяг, на якому є агітаційні заклики голосувати за Кернеса. У цьому одязі людей заставляють роздавати агітаційні газети.

Працівники підписали звернення до керівництва, в якому вимагають погасити борги та припинити використовувати адмінресурс на агітацію. На зібрання до електродепо журналістів охорона не допустила.

Із працівниками зустрівся заступник гендиректора комунального підприємства. Машиністи запевнили, що їм погрожували звільненням, якщо продовжать озвучувати проблеми на підприємстві. Зарплату за липень пообіцяли видати вчасно, однак решту боргу тоді, коли будуть гроші.

До слова. Наприкінці травня в мерії заявляли, що братимуть у кредит 50 мільйонів гривень, аби за 7 місяців розрахуватися з боргами.