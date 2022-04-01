Метро Харкова поки не відновить рух, можливі локальні автобусні маршрути, – Терехов

Частина харків'ян потрохи повертаються у місто. Однак мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що місто ще не готове повноцінно відновити свою діяльність, зокрема й у контексті роботи громадського транспорту.

Як сказав Ігор Терехов в інтерв'ю, метро наразі не запускатимуть, адже воно є укриттям та прихистком для людей.

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Як працюватиме громадський транспорт у Харкові

Міський голова Харкова зазначив, що наразі про запуст громадського транспорту не мовиться.

Є деякі побоювання, зараз подивлюся на ситуацію, тому що коли є скупчення людей – боїмося втрат,

– пояснив Терехов.

Водночас він припустив, що деякі маршрути можуть бути локальними.

"І ми вже так робимо: наприклад, людей до ринку підвозити. Ми ще як зробили: частина поштових відділень закриті, частина відкриті. І треба підвозити людей, щоби вони могли отримати пенсію в іншому відділенні. Наразі організовуємо такі маршрути, але локально", – розповів Терехов.

Він додав, що роблять інформацію про такі маршрути не розголошують, щоб ворог не міг цим скористатися.

Яка ситуація у Харкові

Раніше Терехов повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Харків залишили майже 30% населення, але люди уже почали повертатися. Частина населення проживає в укриттях на станціях метро.

На 22 березня, за попередніми даними, у підземці перебували близько 15 тисяч людей. Весь громадський транспорт зупинили в місті 27 лютого.

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