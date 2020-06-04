В Україні тривають послаблення карантинних обмежень. Зокрема, вже дозволили працювати метро. Водночас Київський метрополітен почав частіше обмежувати вхід на деяких станціях у годину пік.

Яким є пасажиропотік у метро Києва

Що зараз відбувається у київській підземці, розповіла речниця столичного метрополітену Наталія Макогон. Вона, зокрема, відзначила, що зараз метро столиці щоденно перевозить орієнтовно 700 тисяч пасажирів. Про це повідомляє "РБК-Україна".

До теми У Києві можуть обмежити роботу метро з 1 червня: що про це відомо

Йде послаблення карантинних заходів на загальнодержавному рівні, відновлюється рух приміських поїздів, збільшується кількість автобусів, збільшується кількість маршрутів, які приїжджають до Києва. Відповідно, буде збільшуватися кількість пасажирів,

– зауважила Наталія Макогон.

Щоправда, конкретні дати, коли пасажиропотік має сягнути якоїсь межі, речниця Київського метрополітену не назвала.

Водночас вона зауважила, що до карантину загальний пасажиропотік був півтора мільйона на день.

Детальніше про обмеження в метро Києва

Макогон повідомила, обмеження на вхід означає, що станція працює на одні або двоє дверей.

За її словами, зараз на 5 станціях кількість пасажирів збільшилася, тому вони перебувають під особливим контролем. Тут за пасажиропотоком слідкують в оперативному режимі.

Мовиться про такі станції:

"Житомирська",

"Святошин",

"Чернігівська",

"Лісова",

"Почайна".

Речниця Київського метрополітену додала, що у пікові години на 20 – 30 хвилин ці станції можуть обмежувати на вхід. Це, зі свого боку, дозволяє розтягнути пасажиропотік.

​Зверніть увагу За яких умов можуть знову закрити метро

Відновлення роботи метро в Києві: основне

У Києві міський метрополітен знову запрацював 25 травня. Він був закритим з 17 березня через карантин.

За перший день роботи послугами столичної підземки скористалося 310 тисяч пасажирів. А це в 4,38 раза менше за середньодобовий показник 2019 року. Зокрема, у 2019 році було перевезено 495,3 мільйона пасажирів, або майже 1,36 мільйона пасажирів за день.

Після відновлення роботи метро встановили низку обмежень:

масковий режим,

пасажирам рекомендують користуватися рукавичками,

дотримуватися дистанції,

оплачувати проїзд безконтактно.

Людей без масок чи із симптомами респіраторних захворювань в метро не пускають.



Як не підхопити коронавірус у метро / Інфографіка 24 каналу