У метро Києва не працюють комплекси самообслуговування: є пошкодження комунікацій

У столиці через пошкодження зовнішніх комунікацій на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Зазначають, що фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання.

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Про повне відновлення роботи терміналів обіцяють повідомити додатково.

Альтернативи способи оплати

Наразі сплатити за проїзд можна:

транспортною карткою

qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"

безконтактною банківською карткою

мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

До слова, вчора в столиці з технічних причин не працював фунікулер.

Київ вночі був під атакою "Шахедів"

Під ранок ворог атакував Київ іранськими дронами "Шахедами", силами Протиповітряної оборони знищено приблизно 20 ворожих цілей.

Інформації щодо потерпілих чи руйнувань наразі не було. Дані оновлюються та уточнюються.