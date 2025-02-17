У Києві юнак вирішив "розважитися" на ескалаторі метро: він у лікарні зі складними травмами
- У Києві двадцятирічний юнак отримав складні травми, намагаючись спуститися по балюстраді ескалатора метро станції "Хрещатик".
- Керівництво метрополітену нагадує про правила поведінки на ескалаторах, щоб уникнути небезпечних ситуацій.
У Києві госпіталізували юнака, який вирішив спуститися, проїхавши по балюстраді екскаватора метро. Ця витівка призвела до важких травм, хлопця госпіталізували.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".
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Що відомо про інцидент на станції "Хрещатик"
У неділю, 16 лютого, близько 22:30 на станції метро "Хрещатик" двадцятирічний пасажир сів на початку ескалатора на балюстраду і вирішив таким чином спуститися.
Як наслідок – отримав складні травми обличчя та забій руки. На місце оперативно прибули медики та госпіталізували юнака,
– розповіли у КП "Київський метрополітен".
Керівництво метро наголосило, що подібні вчинки несуть реальну загрозу не тільки порушнику, а й іншим пасажирам, які в цей час також перебувають на ескалаторі.
"Адже ескалатор підземки – не атракціон, і порушення правил на ньому може призвести до серйозних травмувань", – констатують там. "Київський метрополітен" вкотре нагадав правила поведінки у підземці:
- необхідно триматися за поручень;
- не бігти ескалатором та не сідати на його східці;
- слідкувати за речами;
- категорично заборонено сідати на балюстраду та спускатися нею вниз.