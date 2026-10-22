У Києві змінили рух поїздів червоною гілкою метро: в чому причина

У Києві змінили рух поїздів червоною гілкою метро увечері 22 жовтня. Зміни ввели через тривалу повітряну тривогу.

Про це інформує КМДА.

Як курсує метро?

Станом на 17:46 було відомо, що у напрямку центру Києва поїзди метро курсують від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик".

Водночас у напрямку виїзду з міста рух підземкою здійснюється від станції "Арсенальна" до станції "Академмістечко".

У Київському метрополітені пояснили, що під час тривалої повітряної тривоги містяни використовують станції метро також як укриття. Кількість людей на платформах може швидко зростати, тому задля безпеки пасажирів рух поїздів тимчасово змінюють.

Просимо уважно слухати оголошення на станціях і виконувати вказівки працівників метрополітену,

– йдеться в повідомленні.

Жителів Києва також закликали залишатись в укриттях під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, на Південному мосту обмежено рух транспорту. Унаслідок російської атаки там пошкоджено інфраструктуру метрополітену. Рух транспорту мостом з лівого на правий берег відновили, однак метро там поки не курсує.