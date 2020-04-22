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      Метро на Виноградар будують, незважаючи на карантин

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      Будівництво метро на Виноградар триває / Фото ілюстративне "Київметробуду"

      Роботи з будівництва нових станцій і перегонів у житловий район Виноградар, що в столиці, наразі тривають у повному обсязі. На будівництво не вплинули карантин і обмеження.

      Представники "Київметробуду" роблять усе, щоб у грудні 2021 року дві станції метро на Виноградар були відкриті. Про це повідомив Віталій Кличко на своєму брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, пише 24 канал.

      Перед цим Кличко розповів про ситуацію із забрудненням повітря у Києві

      Хочу вас запевнити – роботи там тривають. Фахівці майже закінчили збирати величезний прохідний комплекс,
      – розповів Кличко.

      Кличко запевнив, що контролює хід робіт і незабаром особисто поїде на місце будівництва.

      Метро на Виноградар обслуговуватиме до 90 тисяч осіб на добу, довжина ділянки між станціями сягатиме – 3,7 кілометрів. 

      Де розташований житловий масив Виноградар

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 КМДА Будівництво Віталій Кличко Новини Києва Метро
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