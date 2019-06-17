Мей і Путін зустрінуться на саміті G20 – ЗМІ
Попри відставку прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей розглядає можливість зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Зустріч ймовірно відбудеться на саміті G20 28-29 червня в Японії.
Лідери зустрінуться щоб обговорити відновлення відносин між Великобританією та Росією, пише The Guardian.
Важливо: Отруєння Скрипалів: до злочину імовірно причетний четвертий співробітник російського ГРУ
Відносини країн погіршилися після отруєння Сергія Скрипаля, колишнього полковника російської військової розвідки, та його дочки Юлії. Скрипалів ймовірно отруїли працівники ГРУ в березні 2018 року за допомогою нервово-паралітичної речовини "Новачок". Тоді союзники в Європі та Сполучених Штатах здійснили найбільше вигнання російських дипломатів після розпалу холодної війни. Росія у відповідь вигнала західних дипломатів.
Тож якщо Путін і Мей зустрінуться, то це буде їх перше спілкування після отруєння Скрипалів. Видання зазначає, що зустріч може не відбутися, якщо "обидві сторони не будуть впевнені, що вона буде продуктивною, а загальний порядок денний — досяжним".
Окрім того, президент США Дональд Трамп також збирається зустрітися із російським лідером Володимиром Путіним під час саміту G20. Хоча у листопаді 2018 року Трамп скасував свою зустріч із Путіним на G20 та навіть не потис йому руку. Все через те, що Росія захопила у полон українські судна та 24 моряків.
Що відомо про G20? Велика двадцятка, або G-20 – є групою міністрів фінансів та керівників центральних банків 20 економік: 19 з найбільших економік світу та Європейського Союзу. Загалом, економіки G-20 становлять 90% світового ВНП, 80% світової торгівлі (включаючи внутрішню торгівлю у ЄС) та дві третини населення світу.
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