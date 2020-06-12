З 10 червня після карантинних обмежень частково відновили роботу українські КПВВ "Мар’їнка" та "Станиця Луганська" на межі з окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Однак у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій хочуть змінити час їх роботи.

Поки пропуск громадян у цих контрольних пунктах в’їзду-виїзду здійснюються щоденно з 11.00 до 14.00. Мінреінтеграції ж повідомило, що планує звернутися до командування ООС з метою зміни розкладу роботи пунктів. Все через погодні умови

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"Тривале перебування на відкритому повітрі під сонцем може спричинити шкоду громадянам, особливо тим, які мають хронічні хвороби", – відзначили у міністерстві.

Пропонується дозволити перетинати кордон в ранкові та вечірні часи, але з обов’язковим дотримання всіх протиепідеміологічних заходів.

Яка ситуація з перетином КПВВ

Варто відзначити, що українська сторона хоч і відкрила пункти пропуску, окупаційна влада не спішить цього робити зі своєї сторони. Для прикладу, в перший день після відновлення роботи КПВВ, понад 10 громадян, які спробували перетнути лінію розмежування, були зупинені озброєними російськими найманцями, та, даремно прочекавши кілька годин перед протитанковими загородженнями, вимушено повернулися назад. Про це йдеться в повідомленні Штабу ООС.

До слова Частина окупованої Луганщини п'ятий день без мобільного зв'язку від Vodafone: причини

Водночас чотири жінки залишилися ночувати перед блокпостом загарбників. Їм, через проблеми соціально-гуманітарного характеру, було вкрай важливо потрапити до рідних домівок. Однак окупанти їх не пропустили. Промучившись цілу ніч перед блокпостом агресора, три жінки повернулися назад. Ще одну жінку, через погане самопочуття, довелося евакуйовувати співробітникам Міжнародного комітету Червоного Хреста.

11 червня через КПВВ "Станиця Луганська" українські прикордонники пропустили 5 осіб, а через КПВВ "Мар’їнка" – один транспортний засіб з 2 пасажирами. Окупанти, змусивши людей кілька годин очікувати під палючим сонцем, без пояснення причин цинічно відмовили їм у в’їзді.