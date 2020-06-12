С 10 июня после карантина частично возобновили работу украинские КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" на границе с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Однако в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий хотят изменить время их работы. Взамен боевики выдвигают свои условия.

Пока пропуск граждан в этих контрольных пунктах въезда-выезда осуществляются ежедневно с 11.00 до 14.00. Минреинтеграции же сообщило, что планирует обратиться к командованию ООС с целью изменения расписания работы пунктов. Все из-за погодных условий.

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"Длительное пребывание на открытом воздухе под солнцем может нанести ущерб гражданам, особенно тем, которые имеют хронические болезни", – отметили в министерстве.

Предлагается разрешить пересекать границу в утренние и вечерние часы, но с обязательным соблюдение всех противоэпидемических мероприятий.

Оккупанты выдвинули свои условия работы КПВВ

Несмотря на то, что российские оккупационные администрации заранее были осведомлены о намерении возобновить движение через КПВВ, они синхронно отказались это делать.

"После крайне негативной реакции граждан на блокирование движения через КПВВ, подконтрольная РФ оккупационная "власть" выдвинула абсолютно неприемлемые условия: заявила о готовности выпускать людей на свободную часть Донбасса, но впускать обратно на временно оккупированные территории только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией", – сообщили в Минреинтеграции.

Украинская сторона в ответ заявила о нецелесообразности формирования и согласования такого списка. Ведь только граждан, ожидающих возможности получить пенсии и социальные выплаты – 280 тысяч человек.

Какова ситуация с пересечением КПВВ

Стоит отметить, что украинская сторона хоть и открыла пункты пропуска, оккупационная власть не спешит этого делать со своей стороны. Например, в первый день после возобновления работы КПВВ более 10 граждан, которые попытались пересечь линию разграничения, были остановлены вооруженными русскими наемниками, и, зря прождав несколько часов перед противотанковыми заграждениями, вынужденно вернулись обратно. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

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В то же время четыре женщины остались ночевать перед блокпостом захватчиков. Им из-за проблем социально-гуманитарного характера было крайне важно попасть в родные дома. Однако оккупанты их не пропустили. Промучившись всю ночь перед блокпостом агрессора, три женщины вернулись обратно. Еще одну женщину из-за плохого самочувствия пришлось эвакуировать сотрудникам Международного комитета Красного Креста.

11 июня через КПВВ "Станица Луганская" украинские пограничники пропустили 5 человек, а через КПВВ "Марьинка" – одно транспортное средство с 2 пассажирами. Оккупанты, заставив людей несколько часов ожидать под палящим солнцем, без объяснения причин цинично отказали им во въезде.