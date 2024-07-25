Був "мисливцем за дронами" і повертався із завдання: деталі про вертоліт, що розбився у Росії

Зранку 25 липня у Росії сталася авіатроща з вертольотом Мі-28. Зазначається, що він був "мисливцем за БпЛА".

Також відомо, що екіпаж повертався з бойового завдання. Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

Дивіться також У Підмосков'ї розбився пасажирський літак

Нові деталі про вертоліт, що розбився в Калузькій області

Вертоліт Мі-28, що впав у Калузької області, був "мисливцем за дронами". А перед крахом екіпаж саме повертався з бойового завдання на кордоні з Брянською областю.

В російських телеграм-каналах розповіли, що кажуть в міноборони країни про причини інциденту, що стався. Так, за даними оборонного відомства Росії, причина НП – технічна несправність на борту.

За інформацією російського телеграм-каналу, під час польоту до пункту дислокації екіпаж виявив пожежу у кабіні.

"За однією з версій через несправність у двигуні. Пілот відвів гелікоптер у безлюдне місце, і в районі села Кленки машина впала. Тому жертв та руйнувань на землі немає", – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що попередньо екіпаж, це двоє людей – загинули. Там додали, що усі вони з міста Пушкіна.

Нагадаємо, що авіатроща з Мі-28 трапилася у Калузькій області країни-агресорки. Так, російські пропагандисти близько 07:12 25 липня заявили, що вертоліт Мі-28 зазнав аварії в Жиздринському районі Калузької області. Губернатор Владіслав Шапша заявив, що на місці працюють оперативні групи.

Згодом у міноборони Росії підтвердили факт авіатрощі та зазначили, що інцидент стався під час виконання планового польоту гелікоптера.