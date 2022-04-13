Ми бачили два обличчя цієї війни: мужність українців і жорстокість росіян, – Анджей Дуда

У війні Росії проти України є два обличчя. Українське – героїзмом якого захоплюється весь світ та російське – злочини якого засуджують та ніколи не пробачать.

Про це під час спільної конференції з іншими лідерами після візиту в Україну заявив Президент Польщі Анджей Дуда, передає 24 канал. За його словами, він з іншими лідерами прибули в Україну, щоб висловити свою підтримку.

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Ми прибули сюди разом друзями – іншими президентами, щоб стати пліч-о-пліч з президентом Зеленським та висловити йому свою підтримку, потиснути руку та сказати наскільки ми захоплені українською мужністю, героїзмом, зокрема й президента та всіх солдат, які воюють за свою державу,

– сказав президент.

Два обличчя війни

За його словами, він побачив два обличчя війни: перше – героїзм українців, які дотримуються усіх конвенцій захищають свою землю. Та друге – жорстокість та звірство росіян, яке важко зрозуміти та сприйняти.

"Зруйновані житлові масиви, де немає військової інфраструктури. Будинки звичайних людей, а не військові казарми. Ті люди втратили свій дім і шукають прихистку у Польщі. Я бачив ці руїни на телебаченні, це було страшно, але коли побачив на власні очі – в це важко повірити, це не війна, це тероризм. Це і є друге обличчя вторгнення Росії в Україну. І ми з ним ніколи не погодимося", – додав Дуда.

Українці в Польщі

Він також нагадав, що за час війни Росії проти України до Польщі прибуло приблизно 2,5 мільйона українців, переважно це жінки та діти. Близько 2 мільйонів залишилось у Польщі, а частина поїхала в інші країни.

Ми намагаємось їм надавати усю допомогу, яку можемо. Ставимось до них, як до гостей, а не біженців, бо поляки розуміють, що вони тікають від війни та смерті,

– сказав президент.

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