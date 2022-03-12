Ми допомогли 8 тисячам людей, – Верещук про гуманітарний коридор з Сум

В Україні 12 березня спрацювали 9 з 14 коридорів, про які була домовленість з російською стороною. Успішно відбулась евакуація з Сум.

Про це повідомила віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал. Вона зазначила, що 12 березня з небезпечних зон вдалось вивезти майже 13 тисяч осіб.

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З Сум вивезли 8 тисяч осіб

Одним з найбільш успішних був коридор з міста Суми. З зони бойових дій евакуювали 8 тисяч осіб. Краснопілля, Конотоп, Лебедин, Велику Писарівку покинули близько 3 тисяч людей.

Також частково спрацювали гуманітарні коридори на Київщині. Місцеві жителі покинули Бучу, Гостомель та Немішаєве. Не вдалось вивезти людей з Бородянки, Ворзеля та Ірпеня.

Дивіться брифінг Ірини Верещук – про гуманітарні коридори:

Напередодні з місць бойових дій вивезли близько 7 тисяч людей.