Сьогодні буде важко. Понеділок. Перемовини. Можлива мобілізація та воєнний стан в РФ.

Агонія катів

Сьогодні через вбиства та терор цивільного населеня знову нас будуть намагатися шантажувати на перемовинах.

Актуально Чому російські окупанти зламають зуби об Одесу

Сьогодні будуть нові бомбові та ракетні удари. Сьогодні, можливо, (але це не точно) будуть зібрані та кинуті всі залишки резервів армії загарбників.

План – перемога

Сьогодні, можливо, (але це не точно) десь буде паніка і навіть буде здаватися що все погано. Але це не так. І це не точно. Сьогодні точно одне – йде війна.

Ми дуже сильно заставили росіян упріти. Сьогодні точно одне – ми будем бити загарбників. Сьогодні нам треба довіряти ЗСУ, командуванню та підтримувати всіх, хто дає відсіч окупанту. Сьогодні треба зціпити зуби та тримати стрій. Це точно. І ми це зробимо.

Варто знати – втрати російських окупантів станом на ранок 7 березня: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!