Ми дуже відкриті, – Єрмак зробив заяву на початку переговорів зі США

У Джидді почалися переговори української та американскої делегацї. Україна демонструє готовність іти до миру. Від партнерів очікуються гарантії безпеки, завдяки яким можливо було б вберегтися від нового нападу Росії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова керівника Офісу Президента Андрія Єрмака в коментарі Суспільному.

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Перші кроки до миру в Україні

За словами Андрія Єрмака, сторони зараз мають обговорити, "як розпочати мирний процес". У співпраці з партнерами Україна прагне працювати заради врегулювання збройного конфлікту.

Зараз ми вважаємо, що необхідно обговорити найголовніше – як розпочати цей процес. Ми дуже відкриті і хочемо мати конструктивну, глибоку, дружню, партнерську розмову з нашими американськими партнерами,

– розповів керівник ОП.

На запитання журналістів, на які поступки готова піти Україна та що буде неприйнятним на цих переговорах, Єрмак відповів, що не може зараз говорити про деталі.