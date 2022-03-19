Ми гатимо висотки і по*уй, що там мирні, – окупанти розповіли, як обстрілюють житлові будинки

Російські терористи вбивають мирних українців без жодних докорів сумління. Вони обстрілюють багатоповерхівки хоч знають, що там живуть цивільні.

Російська пропаганда поширила новий фейк, що нібито в багатоповерхівках ховаються кулеметники та гранатометники. Орки цю нісенітницю "схавали".

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Служба безпеки України роздобула телефонну розмову одного окупанта. Той розповідав своєму співрозмовнику, як їхня армія обстрілює житлові 5-поверхові будинки. Мовляв, мирні мешканці живуть лише на окремих поверхах, а на решті – снайпери й бійці з ракетними установками й Javelin.

Свої обстріли рашисти виправдають дуже зухвало. Мовляв, Володимир Путін дав українцям час втекти, а вони цього не зробили.

Тобто, за версією окупантів, українці винні в тому, що живуть у своїх квартирах. Так, ми живемо в своїх будинках, ми живемо в своїй країні. І вам, загарбникам, тут не місце! Якщо ви не підете геть, то навіки залишитесь у нашій землі,

– сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

А ті, що виживуть, за словами Дехтяренка, будуть розповідати казки про "озброєні до зубів українські багатоповерхівки" на суді в Гаазі.

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