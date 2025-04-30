Ми готові до будь-якого формату, – Зеленський обговорив з партнерами припинення вогню на 30 днів

Володимир Зеленський розповів, що 30 квітня було достатньо багато технічної роботи з нашими партнерами. Обговорення, зокрема, стосувалися 30-денного перемир'я.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України.

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Україна наполягає на 30-денному перемир'ї

Зеленський розповів, що говорив з міністрами закордонних справ та оборони Люксембургу. Передусім мовилося про нашу взаємодію у Європі та про підтримку.

Звісно, говорили про дипломатію, про необхідність повного припинення вогню, безумовного і на достатній період – щонайменше на 30 діб. Треба припинити удари, припинити вбивства і після цього шукати рішення на перемовинах. Ми готові до будь-якого формату розмови. Росія повинна припинити удари та війну,

– зазначив президент.