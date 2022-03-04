Ми готові до такого розвитку подій, – Данілов про наступ військ Білорусі на Україну

Напередодні повідомляли, що наразі прямої загрози вторгнення Білорусі в Україну немає.

Однак секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова до таких подій. Але зізнався, що вони взагалі не очікували, що з білоруского кордону підуть російські війська.

До слова За деякими даними, війська Білорусі вже використовуються у війні, – Данілов

Данілов також запевнив, що на сьогодні прямого вторгнення ще й Білорусі в Україну – немає.

Але якщо це, не дай Боже станеться, то наші військові будуть готові до такого розвитку подій,

– зазначив Данілов.

За деякими даними, як раніше повідомляв Даніло, білоруські війська вже використовуються у війні Росії з Україною. Керівництво Білорусі все більше фіксують як посібників Росії – держави-терористки.

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