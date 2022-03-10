Ми готувалися, але не вірили, що це почнеться, – Єрмак

Андрій Єрмак зізнався, що до останнього не вірив у повномасштабний наступ Росії. Він зазначив, що таку війну, яка відбувається зараз, бачили лише у фільмах.

Водночас до ймовірного наступу всі наполегливо готувалися. Про це керівник Офісу Президента заявив у інтерв'ю.

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Ми до останнього не вірили, що це станеться, чесно скажу. Ви знаєте, що було багато інформації від наших партнерів тощо. Але, все ж таки, ми не вірили,

– зізнався політик.

Він наголосив, що те, як зараз наші військові протистоять рашистам, є свідченням, що до ймовірного наступу влада таки готувалася.

"Було дуже важливо, що до останньої хвилини все наше суспільство жило нормальним життям. Військові готувалися, були підготовлені, але ми... Дивіться, ми чули про війну, ми знали, що в нас є вона на Донбасі. Але таку війну, як зараз, такого масштабу ми бачили тільки у фільмах", – наголосив Єрмак.

Глава ОПУ зазначив, що в команді президента не панікують, усі сконцентровані та зібрані. Водночас ніхто емоційно не був готовим до того, що в Україні вбиватимуть людей.

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