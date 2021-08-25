"Ми хочемо додому": кримчани влаштували перформанс про окупацію у центрі Києва

У Києві до Дня Незалежності кримчани показали виставу. Організатори окреслили перформанс як історію про журбу за власною культурою, мовою, а також як безмежну любов до рідного краю – окупованого Росією Криму.

Вистава має назву "Земле моя… Крим". Вона розповідає історію дитини, що народилася на півострові, але покинула його з батьками. Автором ідеї та режисером став Ахтем Сеітаблаєв.

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"Це наша батьківщина і я не знаю, як інші, але ми точно про це не мовчатимемо. Ми хочемо додому. І я, і режисер стрічки, який нещодавно втратив свою матір і навіть не зміг поїхати на похорон", – розповіла голова організації "Кримська родина" Аніфе Куртсеітова.

Вона додала, що для кримськотатарського народу це велика трагедія. Тому вони інформаційно та культурно наближатимуть день повернення Криму.



Режисером вистави став Ахтем Сеітаблаєв / Фото 24 каналу

Що хотіли донести перформансом

Поліна Нестерова — учасниця вистави. Вона виконувала одну з головних ролей і була другим режисером вистави. Акторка розповіла, що до 2014 року півострів Крим був місцем, де багато різних людей, культур, релігій жили у мирі та злагоді. Найголовніше, що Крим був вільним. Цю ідею вони і хотіли донести у перформансі.

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"Ми хочемо, щоб усі пам'ятали про те, який багатий, який культурно етнічно багатий є Крим, не забували його історію і розуміли, що не можна робити таких речей, як роблять зараз", – сказала Поліна Нестерова.



Виставу показали у центрі Києва / Фото 24 каналу

Актори мріють показати виставу у вільному Криму

За сценарієм, діти, які граються на майданчику, стають свідками окупації Криму російськими військами. У виставі взяли участь близько 20 кримськотатарських юних акторів. Серед них – Ельмаз Куртомалаєва та Емілія Бодурова. Хоч дівчата і не бачили на власні очі процес окупації, втім багато членів їхньої родини і нині живуть в окупованому Криму.

Я подивилась всі ці картинки і я наче в Криму, і я наче справді врятувала Крим,

– поділилася Ельмаз.

"Ми перший раз в театральній виставі, тому що ми тільки співаємо, танцюємо, вірші на кримськотатарській розказуємо", – додала Емілія.

Всього у виставі "Земле моя… Крим" зіграли 60 людей. Це актори Київського національного університету культури та мистецтв, вихованці освітнього центру "Кримська родина" та українські артисти. Вони зізнаються, що хотіли б колись цю виставу показати у вільному Криму, тому роблять усе, аби ані в Україні, ані у світі не забували про злочин Кремля.

Вистава кримчан про окупацію Росією Криму: дивіться відео