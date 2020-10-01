Україна хоче й надалі співпрацювати з Китаєм у боротьбі з пандемією коронавірусу. Наразі особливо важливим є забезпечення українців якісною вакциною.

Україна та Китай раніше дуже ефективно взаємодіяли у боротьбі з COVID-19. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю китайському інформаційному агентству "Сіньхуа", повідомляє пресслужба глави держави.

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Зеленський про допомогу Китаю для України

Президент подякував Китаю за надану гуманітарну допомогу, сприяння в авіаперевезеннях медичних вантажів та у поверненні українців додому.

Тисячі тест-систем, масок, захисних окулярів, рукавичок та інших засобів індивідуального захисту були направлені (з Китаю – 24 канал) в українські лікарні на початку пандемії в Україні навесні. Це врятувало не одного українця,

– розповів президент.

Президент запросив до України главу КНР

Зеленський хоче надати українсько-китайському співробітництву нового імпульсу. Він запросив голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна в Україну.

"Ми маємо відновити динаміку двосторонніх контактів на рівні міністерств і відомств, на рівні очільників урядів, парламентів та, безумовно, лідерів. Буду радий вітати Голову КНР Сі Цзіньпіна в Україні. Для мене було б великою честю відвідати чарівний Китай", – зазначив глава держави.

Президент додав, що співробітництво з Китаєм завжди було і залишається серед пріоритетів української зовнішньої політики.

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Які шляхи співпраці України та Китаю бачить президент

За словами Зеленського, Україна та Китай повинні спільно попрацювати, щоб виробити "нову стратегію, нове бачення та нові точки зростання".

Президент впевнений, що чергове засідання міжурядової комісії зі співробітництва сприятиме реалізації цього плану. Зеленський розповів, що над цим зараз активно працюють обидві країни.

Серед пріоритетних напрямів практичної співпраці варто згадати кредитно-інвестиційну, агропромислову, машинобудівну і транспортну сфери. Україна має значний науковий і освітній потенціал, багату культуру. Все це дає хороші можливості для нарощування обсягів торговельно-економічної співпраці, активізації двосторонніх гуманітарних контактів та обмінів,

– додав президент.

Для України важливе не лише зростання показників торгівлі, а й виробництво нових високотехнологічних товарів та збільшення кількості продукції високою доданою вартістю.

Чому Китаю вигідно співпрацювати з Україною

"Україна має значний потенціал для співпраці з Китаєм у різних сферах, співмірний або навіть більший, ніж у багатьох інших східноєвропейських країн. Ми зацікавлені в успішній реалізації цього потенціалу", – підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна стала однією з перших країн, яка підтримала ініціативу Цзіньпіна "Один пояс, один шлях". Зеленський також додав, що наша країна має унікальне географічне розташування та необхідний економічний і промисловий потенціал для ефективної співпраці з Китаєм.

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