Ми мали зробити для України більше, – прем'єр Словенії про євроінтеграцію

Прем'єр-міністр Словенії Янош Янша прокоментував рішення саміту про євроінтеграцію України. Він визнав, що наша держава мала отримати амбітніші сигнали, втім, сподівається на зміну позиції колег.

Зауважимо, сьогодні вночі, після 5-годиної дискусії, лідери ЄС погодилися на євроінтеграцію України. Президент Володимир Зеленський наголосив, що це фінальний іспит для Європи.

Деталі тут Лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції, – Науседа

Янша наголосив, що нові реалії вимагали чіткіших сигналів щодо членства для України ніж ті, що увійшли до фінального рішення.

Зараз новий світ. Світ змінився. Ми також змінилися, але недостатньо,

– зазначив прем'єр-міністр Словенії.

Зокрема, розкритикував те, що до рішення саміту увійшла фраза про належність України до "Європейської сім'ї". Адже, за його словами, є відмінність між європейською сім'єю та сім'єю Європейського Союзу.

Водночас він висловив надію на зміну риторики ЄС вже невдовзі, бо більшість країн, як і Словенія, була за прискорення вступу України до ЄС. Янша каже, що поки цей сигнал ще не узгодили, але він сподівається, що прийдуть до наступного саміту.

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