Ми маємо бути готові, – литовський журналіст про можливий напад Росії на країни Балтії

Росія, ведучи війни проти України, постійно погрожує ймовірним вторгненням і балтійським країнам. Зокрема, у Литві впевнені, що мають бути готові до будь-яких сценаріїв.

Про це 24 каналу розповів литовський журналіст та телеведучий Андрюс Тапінас. За його словами, не варто унеможливлювати це, а отже, треба бути готовими.

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Маємо зробити все, щоб допомогти Україні, – журналіст

Журналіст із Литви, аналізуючи, чи наважилась би Росія таки напасти на Литву та інші країни Балтії, вважає, що йти на 3 країни – члени НАТО було б абсолютно самовбивчим кроком для російської армії. Він впевнений, що 5 стаття Північноатлантичного альянсу була б активізована та окупантів зустріли б морпіхи США, Великої Британії, а також литовських військ, які добре підготовлені.

Ми маємо бути до цього готові все ж, тому що Росія завжди дивилась на нас,

– наголосив Тапінас.

Він пояснив, що Кремлю завжди було дуже шкода, що 32 роки тому він залишився без 3 балтійських країн – Литви, Естонії та Латвії. Саме тому Росія ніколи не забувала цього, а її імперські амбіції все ще поширюються і на ці 3 країни.

"Ми готові та спокійні. Ми поки ще не воюємо. Маємо зробити все, щоб допомогти Україні", – зазначив литовський телеведучий, коментуючи шанси ймовірного вторгнення Росії у Литву.

Литовський журналіст висловився про можливий напад із боку Росії: дивіться відео (початок теми з 9:54)

Що Тапінас думає про навчання НАТО у Балтійському морі

Також журналіст не оминув і старт навчань НАТО у Балтійському морі та реакцію Росії на це. Він вважає, що кожна ситуація, яка колотить Путіна і вибиває його з колії, є дуже добрим знаком. Навчання відбуватимуться і на суші, і на морі, і на небі.

"Нехай вони дьоргаються, ухвалюють неправильні рішення та бачать це. У нас жартують, що Путін, мабуть, має отримати якийсь дуже сильний європейський орден за згуртовану Європу й за те, що Фінляндія й Швеція вирішили стати членами НАТО", – відзначив він.

Нещодавно у Литві відбулася секретна конференція , на якій обговорювали сценарії Росії без Путіна. Її організував міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, а учасників було близько 70.

На думку Тапінаса, ніякий інший лідер сучасного світу не зробив так, як сама Росія, що у неї аж з'являються додаткові кордони з НАТО і вже точно є сусіди, які не доброзичливо дивляться на цю країну

Загалом журналіст підкреслив те, що кожна країна прийде одна одній на допомогу у разі нових витівок Росії, а російська держава зазнає дуже сильної поразки

Думаю, що одною рукою НАТО показуватиме свою перевагу, а іншою Європа і США має поставляти чим більше надважкого озброєння в Україну. Якнайбільше і якнайшвидше. Треба тиснути й тиснути (на Росію – 24 канал),

– резюмував литовський медійник.

Як Литва допомагала Україні після вторгнення Росії: коротко

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало експертів вважали: якщо українська держава таки "впаде", то наступними цілями Кремля можуть стати країни Балтії – Литва, Естонія та Латвія. У Литві, розуміючи потенційні ризики, висловлювали самовіддану підтримку Україні у боротьбі з окупантами.

Литва одразу ж засудила дії російських загарбників із самого початку великої війни в Україні. Наприклад, у країні призупинили видачу віз росіянам, передавали зброю, а також, щоб позлити агресора, навіть назвали іменем Героїв України вулицю, яка розташована біля посольства Росії.

Одним із найскладніших, але потужних рішень Литви стала повна відмова від усіх енергоносіїв Росії. Литва разом з Естонією та Латвією остаточно відмовились від російського газу, нафти, вугілля та ядерного палива.

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