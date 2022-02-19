Ми маємо підстави думати, що Росія нападе на Київ, – Байден

Президент США Джо Байден виступив із черговим зверненням щодо ситуації в Україні. Він заявив, що є підстави вважати, що Росія нападе на Київ.

Байден перед зверненням наголосив, що спілкувався із партнерами щодо ситуації в Україні. Всі залишаються зі своєю твердою позицією у підтримці України, повідомляє 24 канал.

До теми Росія сфабрикувала "гуманітарну кризу" на Донбасі – докази від Центру стратегічних комунікацій

Росія може напасти на Київ

За словами президента США, провокації Росії останніми днями відповідають тим "методичкам", які вона використовувала раніше. Це відповідає тим сценаріям, про які попереджали США та партнери раніше.

Росія оточила Україну зі сторони Білорусі також. В нас є підстави думати, що в наступні дні вони нападуть на Київ. Там 2, 8 мільйона населення,

– сказав Байден.

Він підкреслив, що каже це не тому, що хоче конфлікту, а для того, щоб усунути будь-які підстави бути використаними росіянами для виправдання своїх дій.

Байден каже що Росія нападе на Київ: дивіться відео

Заяви Байдена під час звернення