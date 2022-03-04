Ми маємо зберігати холоднокровність, – Бербок пояснила, чому НАТО не може втрутитися у війну

Війна Росії проти України триває вже 9 день. Окупанти обстрілюють лікарні, школи, багатоповерхівки, аеропорти тощо. Тому наш уряд закликає НАТО закрити небо над країною.

Проте країни Альянсу не хочуть втручатися у війну. Про це під час брифінгу заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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НАТО не може втрутитися у війну

За словами Бербок, НАТО не може втрутитися у війну Росії проти України, адже ніхто не хоче переростання конфлікту у безмежну ескалацію.

НАТО не може втрутитися в цю війну, тому що нікому не потрібна небезпека безмежної ескалації ситуації у всій Європі, що випливає з цього. Щодо цього ми з нашими партнерами єдині в думці,

– заявила міністерка.

Бербок додала, що країни НАТО "повинні зберігати холоднокровність". Зауважте, що США також не хочуть закривати небо над Україною, адже це буцімто спровокує для них пряму війну з Росією.

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