Ми не можемо спати, нам соромно за дії путінського режиму, – російський політолог

Путінський режим не переживе поразки у війні з Україною. Наразі Кремль намагається боротися не лише з Україною, а й з внутрішнім фронтом.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський політолог Андрій Зубов. Він розповів, що Володимир Путін хоче змусити мовчати росіян, які думають інакше.

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Величезний тиск

Зубов вважає, що в Росії є сили, які виступають зовсім не так, як Путін. Проте вони перебувають під величезним тиском. Політолог наголосив – у цих силах моральне виправдання російського суспільства.

Перед Україною нам дуже соромно. Нам дуже важко. Ми не можемо спати, їсти, бо бачимо, що відбувається в сусідній близькій нам країні, з якою нас дуже багато що пов'язує,

– сказав Зубов.

Він додав, що його прадід Лєбєдєв був головним у Київській міській думі ще в кінці 19 століття. Чоловік був багатою людиною і навіть фінансував будівництво філармонії.

"Він росіянин, але жив у Києві й будував це місто. Як мені ставитись до того, що зараз Київ руйнують. І я не один такий", – зазначив політолог.

Зубов про ситуацію в Росії: дивіться відео