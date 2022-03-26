Ми не спостерігаємо відведення російських військ від Києва, – Міноборони

Раніше з'явилася інформація, що російські окупанти відступають від Києва. Однак в Міністерстві оборони України ці дані спростували.

Про це заявив речник Міноборони України Олександр Мотузяник на брифінгу 26 березня. Він також наголосив, що завдяки успішним контратакам ЗСУ справді зуміли відкинути ворога в деяких районах Київської області.

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ЗСУ успішно контратакують на Київщині

Попри інформацію американських ЗМІ, що Київ, мовляв, більше не є головною ціллю окупантів, відводити свої війська від столиці Росія не поспішає.

Наразі ми не спостерігаємо відведення російських військ з певних районів Київщини. Навпаки – ЗСУ у цих районах проводять успішні операції. Як я вже наголошував, подекуди ворога відкинуто від столиці більш як на 70 кілометрів. В окремих районах підрозділи збройних сил Росії перебувають на відстані 35 кілометрів від Києва,

– повідомив Мотузяник.

За його словами, Росія, вочевидь, розуміє, що сил для "взяття" Києва їй бракує.

"Для того, щоб захопити столицю України, потрібна надзвичайно велика кількість особового складу і техніки, яку наразі окупанти забезпечити не можуть", – підкреслив речник Міноборони. Водночас Київ готується до будь-якого розвитку ситуації, тому місто посилено укріплюють та обороняють.

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