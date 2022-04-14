Ми не зацікавлені в загостренні двосторонніх відносин, – Кулеба про візит Штайнмаєра

Україна поважає Німеччину як державу і не зацікавлена в ескалації двосторонніх відносин. А ситуацію щодо візиту президента Франка-Вальтера Штайнмаєра врегулюють дипломатичними каналами.

Так прокоментував ситуацію з візитом Франка-Вальтера Штайнмаєра міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з міністром закордонних справ та оборони Ірландії Саймоном Ковені за підсумками їхніх переговорів в Києві.

Важливо Віцеканцлер ФРН заявив, що разом зі Штайнмаєром "Україна відмовилась від Німеччини"

Ситуація непроста, але її вдасться розв’язати

Кулеба пояснив, що зазвичай дипломати здатні вирішити усі робочі моменти, які потребують узгодження. Але інколи різні нюанси процесів чи неперевірена інформація потрапляє в ЗМІ. Це провокує різні непотрібні публічні дискусії, скандали, емоції. Саме так трапилося і в ситуації з президентом Німеччини Штайнмаєром.

Міністр наголосив, що Україна з великою повагою ставиться як до Німеччини, так і до тамтешнього президента, який є одним з символів держави. Ніхто не зацікавлений загострювати двосторонні відносини, тому все потрібно швидко врегулювати.

Ми не зацікавлені в ескалації двосторонніх відносин. Тому переконаний, що ця ситуація буде врегульована дипломатичними каналами. І ніякої шкоди для українсько-німецьких відносин не буде. Ще раз наголошую, ми виступаємо за відносини, які будуються на взаємній повазі, – зазначив Кулеба.

За його словами, Україна чекає на нову німецьку політику щодо неї, яка враховує теперішні обставини з війною, яку розв’язала Росія.

Нагадаємо, у вівторок в німецьких ЗМІ повідомили, що президент Франк-Вальтер Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва, але Володимир Зеленський йому відмовив. Він нібито не хотів зустрічатися, бо німецький політик мав значні зв’язки з Росією у минулому. Це здивувало місцевих політиків. Згодом Зеленський сказав, що не отримував від Штайнмаєра ніяких запитів щодо візиту.

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: