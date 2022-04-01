Ми ні до чого, але це може трапитись на всій території Росії, – Данілов про вибух у Бєлгороді

Вранці 1 квітня у російському Бєлгороді спалахнула нафтобаза. Секретар РНБО України Олексій Данілов відреагував на подію.

В етері марафону єдиних новин посадовець наголосив, що Україна не має жодного стосунку до інциденту. 24 канал передає деталі.

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Це може трапитись на території всієї Росії

Олексій Данілов підкреслив, що Україна не коментує вибух на нафтобазі у російському Бєлгороді, адже звинувачення Росії, що його буцімто скоїла Україна – неправда.

Вони кажуть, що ми це зробили (вдарили по нафтобазі у Бєлгороді – ред. 24 канал). Це не відповідає дійсності. Ми це не коментуємо. Вони повинні розуміти, що це може трапитись на всій території Росії,

– прокоментував секретар РНБО України.

Займання нафтобази у Бєлгороді / Фото з соцмереж

До слова, Данілов також прокоментував заяву представника Кремля Дмитра Пєскова, що інцидент буцімто "не сприятиме" перемовинам між Україною та Росією щодо війни. "Це не сприяє переговорам, а чи сприяє переговорам убивство наших дітей?", – додав український посадовець.

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