"Ми в очку": частина перехоплених переговорів окупантів
Джерело:телеграм Антона Геращенка
В мережі з'являється все більше і більше відео із записами перехоплених розмов окупантів. Російські військові жаліються на нищівну поразку в битві.
Антон Геращенко, радник Міністра Внутрішніх Справ України, розмістив у своєму телеграм-каналі одне з таких відео.
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" – Ви в кільці зараз?
– Ми в очку!
– Повному очку?
– У повному! На один батальйон менше!
– В сенсі?
– Розх..ярили нас!
– Керівництво все наше с..балось! все кинуло і с..балось! ми навіть не знаємо, де вони.
– Більше половини 205-ї бригади переї..шили!", – частина з розмови окупанта.
Відеозапис розмови окупанта:
За словами Геращенка, вороги деморалізовані, почуваються покинутими та зрадженими. В орків закінчуються запаси палива, а поставок не отримують.
Будемо бити Вас, покидьків, ще міцніше! За Чернігів! За Харків! За Маріуполь! За Київ!
– додав Антон Геращенко.
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