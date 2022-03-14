"Ми в очку": частина перехоплених переговорів окупантів

В мережі з'являється все більше і більше відео із записами перехоплених розмов окупантів. Російські військові жаліються на нищівну поразку в битві.

Антон Геращенко, радник Міністра Внутрішніх Справ України, розмістив у своєму телеграм-каналі одне з таких відео.

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" – Ви в кільці зараз?

– Ми в очку!

– Повному очку?

– У повному! На один батальйон менше!

– В сенсі?

– Розх..ярили нас!

– Керівництво все наше с..балось! все кинуло і с..балось! ми навіть не знаємо, де вони.

– Більше половини 205-ї бригади переї..шили!", – частина з розмови окупанта.

Відеозапис розмови окупанта:

За словами Геращенка, вороги деморалізовані, почуваються покинутими та зрадженими. В орків закінчуються запаси палива, а поставок не отримують.

Будемо бити Вас, покидьків, ще міцніше! За Чернігів! За Харків! За Маріуполь! За Київ!

– додав Антон Геращенко.

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