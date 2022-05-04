Або ми підтримуємо український народ, або ми просто дивимося на звірства Росії, – Байден

Джо Байден заявив, що або Штати підтримують український народ, або просто дивляться на звірства Росії. Президент США пояснив, що українці, які взяли в руки зброю для захисту, заслуговують на підтримку.

Президент зауважив, що громадяни США дозволяють українцям захистити себе. Про це Байден сказав під час звернення щодо допомоги Україні вночі проти 4 травня на заводі компанії Lockheed Martin в Алабамі, яка виробляє системи озброєнь, зокрема протитанкові ракети Javelin.

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Байден прокоментував підтримку Україні

Президент США пригадав, що минулого тижня він написав запит до Конгресу з проханням додаткових грошей, щоб продовжувати надавати гуманітарну, економічну допомогу Україні. Джо Байден сподівається на швидкі дії Заходу, а також пригадав, що ми виграли битву за Київ.

І ми мусимо переконатись також, що наші союзники та партнери можуть доповнити свої запаси зброї. Це не буде дешево. Проте, або ми підтримуємо український народ, або ми просто дивимося, як Росія продовжує агресію і звірства,

– заявив Байден.

Президент США вкотре пригадав, що ця війна має стати стратегічною поразкою росіян. Це має статись саме завдяки тому, що США підтримує українців: "Ми надсилаємо Javelin, ви змінюєте країну".

Джо Байден пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії та територію України США виділили нашій державі 3 мільярди доларів у вигляді допомоги – це є "прямою інвестицією у захист свободи та самої демократії". Останню потрібно захищати, адже, якщо не чинити опір диктаторам – їхній апетит до влади продовжить зростати.

Проте президент США додав, що кожен працівник заводу та кожен американець додається до цієї боротьби.

Згодом Джо Байден написав у твітері, що створена на заводі зброя тепер у руках українських героїв і це має вирішальне значення.

"Це те, чим ми всі можемо пишатися", – зауважив презижент США.

Основні тези з виступу Президента США щодо допомоги Україні

Під час виступу 3 травня Джо Байден заявив, що США знають про свою провідну роль у тому, щоб мобілізувати союзників та партнерів для міжнародної допомоги Україні.

Президент США також пояснив, що саме працівники заводу з виготовлення Javelin роблять можливим самозахист українського народу без ризику третьої світової війни, а також без відправлення американських солдатів в Україну.

Американський лідер також зауважив, що ЗСУ багато у чому виставляють російських військових дурнями.

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