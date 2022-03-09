Ми підтверджуємо режим тиші, окупанти починають бої, – Кириленко про обстріл Маріуполя
Російські війська цинічно обстрілюють мирних жителів Маріуполя під час режиму тиші. Окупанти починають обстріл, як тільки українська сторона підтверджує припинення вогню.
За режим тиші отримуємо "подяку" від окупантів у вигляді обстрілів
Про це сказав глава Донецької ОВА Павло Кириленко у спільному ефірі всіх українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Він заявив, що окупанти можуть оголосити режим тиші в центрі Маріуполя на 40 хвилин і водночас обстрілюють околиці міста та по маршруту евакуації.
"Тільки починаємо рухатися – відразу йдуть обстріли, сіється паніка. Ми розуміємо, що може відбуватися далі", – сказав глава Донецької ОВА.
Кириленко зазначив, що Україна надає гарантії режиму тиші, за що отримує "подяку" від окупантів у вигляді обстрілів.
Де припиняємо режим тиші – відразу йде обстріл та прорив до міста Маріуполь,
– сказав Кириленко.
Він додав, що 7-го березня під час режиму тиші 10 ворожих танків здійснили прорив зі сторони аеропорту. Він заявив, що бій тривав 3 години й українські військові спалили 6 танків.
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