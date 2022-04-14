"А ми попереджали": друзі Путіна втрачають шалені статки

Німеччина конфіскувала мегаяхту російського мільярдера і друга Володимира Путіна Алішера Усманова. Мовиться про 156-метрову яхту Dilbar вартістю у майже 600 – 750 мільйонів доларів.

При цьому всі російські олігархи, знали, що так буде: вони постраждають від санкції. Втрати статків друзів Путіна в прямому ефірі прокоментував ведучий 24 каналу Артем Овдієнко.

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Він зазначив, що чимало росіян справді не зауважили суттєвих змін після введення санкцій. Натомість багаті росіяни мали спрогнозувати, що на них чекає, якщо Путін піде на Україну війною.

Важко усвідомити ступінь розкошів російських олігархів. Тепер вони все це втратили. А ми їх попереджали: Путін вас до цього доведе, ви все втратите,

– наголосив Овдієнко.

Нагадаємо, що російські олігархи все ще намагаються врятувати своє майно. Зокрема свої приватні літаки товариші Путіна переправили їх в Дубай, однак і в ОАЕ більше не можуть ними користуватися.

Крім того, поки російські олігархи втрачають свої захмарні статки, 20 російських генералів засудили за те, що вони розікрали російську армію. Як зауважив Артем Овдієнко, вони могли цього не допустити, якби вчасно зупинили Путіна.

Ведучий 24 каналу прокоментував стати олігархів Росії: дивіться відео