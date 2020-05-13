Ми поводимося, як алкаш Вася, – експерт про співпрацю з МВФ

Існує думка, що МВФ посягає на суверенітет України, коли ставить ті чи інші вимоги задля надання кредиту. Фінансовий аналітик Сергій Фурса пояснив, чому це не так, і повністю розвіяв міф про "втручання у незалежність".

Якщо Україні потрібні гроші від МВФ, то вона повинна виконувати відповідні умови і вселяти довіру у себе як у позичальника – заявив Фурса в коментарі 24 каналу у програмі "Що це було".

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"Кому потрібні гроші? Україні потрібні гроші. І Україна хоче, щоб їй ці гроші позичали. А не можна позичати гроші, мовляв, я прийду до вас, візьму 100 гривень і проп'ю їх! А завтра прийду і скажу: а дай ще тисячу гривень! А ви кажете: стоп, ви ж брали на те, щоб навчатися! Але мені, байдуже, я не хочу навчатися, дайте мені ще тисячу гривень", – пояснив експерт.

Чи ви як кредитор дасте ці гроші вашому алкашу сусіду Васі? Ні, не дасте! Та сама позиція із МВФ. МВФ дає Україні найдешевші гроші у світі під обіцянки, що вона зміниться, зробить реформи і більше не буде потребувати допомоги,

– наголосив Фурса.

Він додав, що кожна країна світу рефінансує свої борги. Кожна країна світу залучає новий борг, щоб гасити старий борг – і це нормально. Але більшість цивілізованих країн світу постійно мають доступ до ринку і до інвестиційних грошей.

А Україні не довіряють, тому що ми поводимося постійно як алкаш Вася. Через це Україні не довіряють, через це Україні звичайні запозичення – дуже дорогі. Через це для нас є єдиний варіант – МВФ, який намагається нас вчити поводитися пристойно. А українці кажуть: стоп, ви посягаєте на наш суверенітет, коли кажете, що треба мити руки перед їжею і що не можна витирати руки об скатертину. Я би не назвав це посяганням на суверенітет,

– підкреслив експерт.

Що відомо про відкати реформ та МВФСпочатку були проблеми з законом про ринок землі, який також був важливий кредиторам. Однією з головних вимог та затримок надання програми кредитування від МВФ було прийняття закону про неповернення банків колишнім власникам або так званий "антиколомойський" закон. Окрім того, МВФ надіслав Офісу Зеленського офіційного листа: зачепите незалежність НАБУ – нової програми не буде.



Верховна Рада ухвалила так званий "антиколомойський" закон про банки та закон про ринок землі, а питання щодо директора НАБУ Ситника відклалося – відтак Україна отримає транш від МВФ, однак вже за новою угодою.



Міжнародний валютний фонд змінив умови співпраці: замість трирічної програми зараз обговорюють формат stand-by, який розрахований на півтора року. Крім термінів, зміниться й загальна сума кредиту, а також умови його отримання.