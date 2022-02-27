Ми працюємо без відпочинку від найпершої миті вторгнення, – Укрзалізниця звернулася до українців

В Укрзалізниці звернулися до українців, які в ці дні змушені покидати свої домівки, щоб не потрапити під обстріли російської армії. Там просять з розумінням поставитися до їх роботи.

В Укрзалізниці запевнили, що вони й надалі справно працюватимуть, а евакуаційні рейси будуть виконуватися.

Водночас У Львові на вокзалі тисячі людей чекають на потяг до Польщі

"Укрзалізниця працює і працюватиме для вас, бо ми всі захищаємо свою країну й тих, кого любимо. Ми працюємо без відпочинку від найпершої миті вторгнення, щоб кожна дитина була на безпечній відстані від братської мінометної допомоги. Тому кожен з нас – залізничників – на своєму місці, а евакуаційні рейси тривають", – йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Однак там попросили з розумінням поставитися до їх роботи. Адже в них теж зараз доволі напружена ситуація.

Поважайте наших машиністів, які роблять по 6 рейсів без перезмінки. Поважайте начальників поїздів, які вивозять по 7тисч людей за рейс. Поважайте провідників, які на час подорожі стають і психологами, і лікарями, і порадниками. А найкращий прояв поваги – не створювати зайвий тиск на поїзні бригади, не дозволяти мародерства у вагонах і підтримувати один одного. Навіть якщо нас 7 тисяч у поїзді. Бо ж їдемо в одному напрямку", – відзначили в компанії.