Ми програємо в артилерії, – у розвідці пояснили, від чого залежить стримування Росії

Українська розвідка наголошує на необхідності постачання зброї від партнерів, адже наразі наші військові витратили вже більшість артилерійських боєприпасів. Через це Україна майже повністю покладається на зброю з Заходу.

Україні потрібна артилерія та ракети

Про це британським журналістам розповів представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Він підкреслив, що наразі "ми програємо в артилерії".

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За словами Скібіцького, тепер війна стала артилерійською, і майбутнє вирішуватиметься безпосередньо на лінії фронту.

Зараз все залежить від того, що нам дає Захід. Україна має одну артилерійську систему на 10 – 15 російських. Наші західні партнери віддали нам близько 10 відсотків того, що у них є,

– розповів представник ГУР.

України використовує від 5 до 6 тисяч артилерійських снарядів за день. З таким темпом, ЗСУ вже майже витратили усі свої артилерійські боєприпаси і тепер використовують стандартні снаряди НАТО 155-го калібру.

Крім необідності у артилерійських снарядах, Україна має велику потребу у ракетних комплексах дальньої дії для того, щоб знищувати російську артилерію здалеку.

Скібіцький розповів про ситуацію на фронті

Вадим Скібіцький також розповів і про актуальний стан справ на лінії зіткнення з російською армією. Так, більшість ворожих сил зараз зосереджена в районі Донбасу. Окупанти хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Саме у цьому районі йшли найзапекліші артилерійські бої.

На Північному Сході України, у районі Харкова, росіяни зосередилися на обороні, адже ЗСУ своїм контрнаступом витіснили їх з низки міс та сіл. За словами Скібіцького, загрозу Харкову зменшилася.

У тимчасово окупованих Запорізькій та Херсонській областях загарбники вибудовують подвійні та потрійні лінії оборони. Представник ГУР заявив, що за таких умов відвойовувати ці території буде складніше, тож питання постачання зброї залишається актуальним.

Українська розвідка вважає, що Росії навіть без мобілізації та виробництва зброї вистачить сил продовжувати бойові дії у нинішніх темпах ще на рік. Не виключено, що Росія тимчасово заморозить війну, щоб переконати Захід зняти чи хоча б послабити санкції, але обов'язково почне знову.

Їхня мета – вся Україна і навіть більше,

– констатував Скібіцький.

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