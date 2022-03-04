Ми Росії взагалі не довіряємо, тому хочемо відповідального міжнародного посередника, – Подоляк

Михайло Подоляк заявив, що Україна взагалі не довіряє Росії. Однак повинна організовувати гуманітарні коридори. Україна країна потребує відповідального міжнародного посередника.

Відповідну заяву радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зробив на брифінгу у Львові, повідомляє 24 канал.

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До Росії довіри немає

Подоляка запитали, чи довіряє він обіцянками Росії організувати гуманітарні коридори.

Ми Росії взагалі не довіряємо, тому хочемо мати відповідального міжнародного посередника. Ми будемо йти за юридичною процедурою, – зазначив Подоляк.

Він наголосив, що довіри немає, однак українська сторона продовжуватиме організовувати "зелені коридори". "Ми будемо мати проблеми в цих коридорах, не будемо спати ночами, але ми будемо визволяти своїх людей". – запевнив радник глави ОП.

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