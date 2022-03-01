Ми – Русь, а ви – мордва татарська, – військовий записав емоційне відео біля підбитого танку

Український військовий записав емоційне звернення російським окупантам. 8 років тому він запросив їх до пекла, а тепер зробив це знову.

На відео військовослужбовець стоїть поруч з ворожим танком, на якому білим балончиком написано "Русь". Українець зауважив, що ніяка Росія не Русь.

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Ми Русь, а ви мордва татарська! Ласкаво просимо в пекло,

– звернувся наш захисник до росіян.

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