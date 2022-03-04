Ми щодня "купуємо" Путіну 180 танків, – депутат Європарламенту виступив за ембарго проти Росії

Європейські політики продовжують достатньо стримано реагувати на дії росії. Однак не можна продовжувати просто критикувати злочинні дії режиму путіна.

Про це в ефірі 24 каналу заявив депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс. Він розповів про те, що має зробити Європейський Союз просто зараз, щоб хоч якось зашкодити країні-агресорці.

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Вести ембарго на нафту та газ

За словами депутата, Євросоюз уже від сьогодні повинен ввести ембарго на покупку нафти та газу з росії. Він зазначив, що кожен день ЄС платить до кишені путіна близько 270 мільйонів євро.

За рік плата за газ і нафту агресора сягає близько 100 мільярдів євро. Крім того, як наголосив Кубілюс, ці виплати продовжуються досі.

Моральне питання ЄС

Якщо підрахувати, що один російський танк, до прикладу не найновіший – Т-72, коштує десь 1,5 мільйона євро, то ми (Євросоюз – 24 канал) щодня "купуємо" Путіну 180 нових танків,

– заявив депутат.

Він наголосив, що стільки танків героїчні війська України можуть підбити або пошкодити тільки за 3 дні. Саме тому Кубілюс вважає це – моральним питанням усього Європейського Союзу.

Я думаю, що так не може тривати більше жодного дня,

– зауважив депутат.

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