Ми щодня, щохвилини, щогодини вимагаємо режиму тиші, – Олексій Кулеба

Мешканці Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, Макарова та Ворзеля вимушено перебувають в бомбосховищах вже кілька днів – без води та їжі. Окупанти не дають зробити гуманітарні коридори та не дають гарантій припинення вогню.

Про це розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Важливо На Київщині постійно ведуться бої, окупант накопичує війська, веде обстріл, – Олексій Кулеба.

Але ми робимо все для того, аби якнайшвидше дістатися до кожного, кому потрібна допомога. Ми щодня, щохвилини, щогодини вимагаємо режиму тиші,

– сказав Кулеба.

Адже лише за цих умов можна буде оперативно доправити допомогу та евакуювати людей. Все для цього готово.

Він закликав мешканців Київщини звертатись на гарячу лінію допомоги, щоб мати інформацію про кожну адресу та будівлю, яка потребує допомоги.

Очільник Київської ОВА запевнив, що зараз здійснюються всі кроки, які дозволять зупинити гуманітарну катастрофу на Київщині.

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