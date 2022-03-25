Ми трохи розслабилися, але не забувайте, що це війна, – мер Житомира про вибухи в місті
Джерело:фейсбук Сергія Сухомлина
Зранку, 25 березня, у Житомирі пролунав вибух. Тож мер міста Сергій Сухомлин вкотре наголосив містянам, щоб вони не ігнорували звуки повітряної тривоги.
У своєму зверненні Сергій Сухомлин наголосив на тому, що розслаблятися не час. В Україні все ще війна, тож зволікати, якщо пролунав сигнал повітряної тривоги не можна.
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Мер Житомира закликав не забувати, що в Україні війна
Якщо комусь здається, що про нас забули – про нас не забули. Сьогодні до нас прилетіло,
– наголосив він.
Зранку в Житомирі пролунав вибух. Тож очільник міста наголосив на тому, що розслаблятися не час. І він вкотре попросив містян не зволікати, якщо вони почули сигнали повітряної тривоги.
Дивіться відеозвернення Сергія Сухомлина до містян:
Ми маємо надію, що вам не потрібно пояснювати, що робити під час повітряної тривоги. Якщо коротко: слід перебратися до укриття й очікувати сигналу про відбій. Такі прості дії можуть врятувати життя вам і вашим близьким. Тож бережіть себе!
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