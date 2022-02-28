Ми вам цього ніколи не пробачимо, – нацгвардієць Марків послав "русскій мір"

Нацгвардієць Віталій Марків записав відео зі зверненням до російських військових, які прийшли на українську територію. Він розповів, що чекає їх тут замість "русского міра" і слів для цього Марків не пошкодував.

Марківа у 2019 році суд в Італії визнав винним у вбивстві італійського фотографа на Донбасі, згодом його виправдали. Зараз Марків бореться з окупантами.

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Марків записав відео у формі і зі зброєю

Марків записав відео зі зброєю в руках і у формі нацгвардійця. Він пообіцяв розплату ворогу за його злодіяння.

П'яту добу ми нищимо окупантів, які прийшли показати нам, що таке "русскій мир". Що я вам скажу, "русскій мір", йди на**й. Усі підрозділи Нацгвардії, ЗСУ, Тероборони, усіх силових структур будуть вас нищити. Вам не буде прихистку ніде,

– сказав Марків.

Нацгвардієць наголосив, що Україна цього нічого не пробачить. Зараз – зовсім не та армія, яка була у 2014 році. Марків порадив росіянам залишити зброю і техніку та іти геть.

Дивіться звернення Марківа / Увага! На відео – нецензурна лексика:

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