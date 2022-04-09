Ми відбиваємо атаки, – у МВС сказали, де тривають головні бойові дії
Російські окупанти продовжують обстрілювати Харківщину. Вони намагаються обійти Ізюм, щоб спробувати прорватися далі на Донбас.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.
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"За минулу добу (8 квітня – 24 канал) було 50 обстрілів по Харківщині. Ми відбиваємо атаки. Окупанти пробують обійти Ізюм, щоб прориватися далі на Донбас", – розповів радник міністра.
Де тривають головні бойові дії
За словами Денисенка, якщо говорити про Харківщину, то ключовими зараз є напрямки від Ізюма у бік Барвінкового й Лозової. Далі – дорога на Слов'янськ та на Краматорськ.
Там концентрують головні бойові дії, якщо ми говоримо про лінію Ізюм – Слов'янськ,
– розповів радник міністра.
Денисенко розповів, де тривають головні бої: дивіться відео