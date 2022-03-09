Метінвест відкрив гуманітарний фронт, але Маріуполь потребує "зелених коридорів", – Риженков

Генеральний директор ТОВ "Метінвест" Юрій Риженков розповів про ситуацію з гуманітарною допомогою в Маріуполі та як компанія долучилась до допомоги.

"Як тільки ми зрозуміли, що може статися негативна гуманітарна ситуація, практично відразу був відкритий гуманітарний фронт. Насамперед гуманітарним штабом Ріната Ахметова, компанією "Метінвест", ДТЕК та іншими бізнесами СКМ", – зазначив він.

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За словами Риженкова, на базі "Метінвест" у Польщі відкрито перевалочний хаб, на якому акумулюється вся гуманітарка, яка йде з різних країн Європи. Зокрема з Німеччини, Італії, Нідерландів та країн Прибалтики. Тоді ці вантажі відправляються в Україну.

В основному ми сортуємо її, у нас організований гуманітарний центр на базі "Запоріжсталі" у місті Запоріжжі, і звідти вже гуманітарка вирушає до того, кому вона найбільш потрібна. Вже сьогодні Фонд Ріната Ахметова ввіз 80 тонн гуманітарної допомоги, і вона сьогодні розподіляється у набори та передається,

– розповів Риженков.

Ситуація в Маріуполі

Як тільки почалась активна фаза боїв у Маріуполі, бомбосховища на підприємствах забезпечили продуктами, водою та усім найнеобхіднішим. З початку бомбардувань міста, які тривають і зараз, місто заблоковане, тому виїхати звідти важко.

Ми з першого дня відкрили наші бомбосховища не лише для наших працівників, а й для городян. І ось весь цей час вони там були. Звісно, ​​вода та їжа, яку ми запасли, закінчується. Тому зараз критично важливо організувати гуманітарну допомогу в Маріуполь насамперед, і в той же Енергодар. Ми готові,

– сказав він.

У Запоріжжі вже сформовано колони, заправлені автобуси, вантажні машини, які готові допомогти доставити найнеобхідніше. Але, на жаль, на сьогодні російські окупанти не дають проїхати, незважаючи на те, що про ці коридори вже оголосили.

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